تستضيف جمعية المهندسين الكويتية في الساعة السابعة من مساء اليوم (الأربعاء وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان)، وذلك في لقاء مفتوح مع المهندسين والمهندسات بديوانية الجمعية الشهرية.



ودعا مدير عام الجمعية م.حسين ششتري المهندسين والمهندسات الى المشاركة والحضور ومناقشة الوزير الشاب في الأمور التي تتعلق بإنشاء الشركات الهندسية ومعوقات العمل الهندسي في المشاريع الصغيرة، موضحا أن باب المشاركة متاح للجميع ونأمل حضورا مكثفا ومشاركة واسعة من قبل الجميع .prcofep@yahoo.com -