أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية سميرة الغريب.

وقال الروضان لدى تكريمه الغريب بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس ادارة جهاز حماية المنافسة إنها من القيادات التي نعتز بها لجهودها الكبيرة وعملها الدؤوب خلال مسيرتها بالوزارة، فهي قدوة يحتذى بها في الإخلاص والتفاني.

وأضاف ان هذا التكريم تتويج مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات والنجاحات استمرت على مدى ثلاثين عاما انصهرت فيها الغريب في بوتقة العمل الجاد والمخلص، مشيرا إلى انها ساهمت في تطوير العمل بمختلف أنواعه وحيثما وجدت، طيلة مسيرتها العملية وتركت بصمة لها في كل ركن من أركان الوزارة.

وذكر الروضان ان الغريب عملت بإخلاص وتعاون وتفان فاستحقت التكريم والتقدير والشكر، كما شاركت في العديد من اللجان وفرق العمل وكانت لها بصمتها على أعمال تلك اللجان.

واختتم الروضان ان الكلمات تعجز عن إيفاء حق الغريب فشكرا لك على كل ما قدمته للوزارة وللكويت، متمنين لها التوفيق والسداد في حياتها المستقبلية.

من جهتها، قالت الغريب إن علينا أن نعطي بلا مقابل، مبينة أن جهود الجميع أثمرت نقلة نوعية في عمل الوزارة وتحقيقها إنجازات مميزة خلال الفترة القصيرة الماضية منذ تولي الروضان لها.