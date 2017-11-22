اختتم وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية زيارته الى البصرة جنوبي العراق بعد اجراء عدة اجتماعات ولقاءات وصفت «بالناجحة».

ونقلت القنصلية العامة في البصرة في بيان عن القنصل يوسف الصباغ القول ان الزيارة كانت «ناجحة وموفقة» لما تضمنته من زيارات ميدانية للمشاريع الممولة عن طريق منحة حكومة الكويت، بالإضافة الى الاطلاع ميدانيا على سير الأعمال ونسبة الإنجاز في مشروع «ام قصر» السكني ومشروع مجمع «الكويت الجراحي».

من جهته، قال رئيس وفد الصندوق المستشار نواف المهمل في البيان ان ختام الزيارة شهد عقد لقاءات مكثفة مع وزارة الصحة العراقية والجهات المنفذة والاستشارية للمشروع للوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل في المجمع الجراحي ووضع الحلول اللازمة لتذليلها.