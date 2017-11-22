تنظم محافظة الأحمدي الخميس الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني ضمن مشروع «محافظتي أجمل» الذي يتضمن أنشطة تهدف إلى التوعية في مجالات عدة أهمها الصحة والبيئة والزراعة يتخللها فعاليات ترفيهية وفنية.

ويقام الملتقى في مجمع «كويت ماجيك» في منطقة أبوحليفة بالتعاون مع جهات رسمية ومجتمعية وتطوعية ستقدم ما لديها من خبرات وذلك تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح.

وقال مدير إدارة المكتب الفني بالمحافظة منسق عام مشروع «محافظتي أجمل» إبراهيم الفودري لـ «كونا» إن هذا الملتقى يجسد مسارات عدة لمشروع «محافظتي أجمل» الذي انطلق في شهر أبريل 2015.

وأضاف الفودري أن مسارات مشروع «محافظتي أجمل» هي التزيين والتخضير والمحافظة على البيئة والتنمية البشرية المستدامة والصحة والشباب والرياضة وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة إضافة إلى المسؤولية المجتمعية والسياحة العائلية.

وأكد حرص المحافظ الشيخ فواز الخالد على استمرار تنظيم الملتقى سنويا بهدف توعية وتثقيف أبناء محافظة الأحمدي في نواح عدة أهمها الصحة والبيئة والزراعة من خلال مشاركة جهات عدة تقدم ما لديها من خبرات ومعلومات في هذا المجال.

وذكر أن الملتقى جمع أكثر من 20 جهة من جمعيات نفع عام وجهات خاصة بهدف المزج بين الجانبين التوعوي والترفيهي، لافتا إلى مشاركة لجنة التراث الكويتي التي ستقدم ورش عمل لكل المقتنيات الكويتية إضافة إلى مشاركة المزارع يوسف الكريباني الذي سيوزع نحو 5 آلاف شتلة زراعية مجانا على جميع المشاركين.

ويهدف الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني لمحافظة الأحمدي إلى التوعية في مجالات عدة أهمها الصحة والبيئة والزراعة وذلك عبر مشاركة جهات عديدة إضافة إلى إقامة عروض فنية شعبية.

ويتخلل الملتقى إجراء فحوصات طبية وحملة للتبرع بالدم عن طريق بنك الدم المركزي علاوة على وجود سيارة طبية لفحص السكر تابعة لمعهد دسمان للسكري على جانب عروض فنية شعبية وتوزيع شتلات نباتية مختلفة.

وتشارك في الملتقى جهات عدة منها قطاع السياحة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجمعية الكويتية للتراث ومعهد دسمان للسكري وبنك الدم المركزي والبنك التجاري الكويتي وجمعية القلب الكويتية والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وحملة «كان».