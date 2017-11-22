ضمن موسم دار الآثار الإسلامية الثقافي الـ 23. ألقى د.غلين لوري مدير متحف الفن الحديث، محاضرته تحت عنوان «فيما بين الأماكن: إبداعات الفن الحديث في منطقة الشرق الأوسط». في مركز اليرموك الثقافي. وبحضور عدد كبير من المهتمين وأصدقاء الدار ونخبة من الأكاديميين والديبلوماسيين.

وقد قام بتقديم المحاضرة وأدار حولها النقاش السيد بدر أحمد البعيجان رئيس اللجنة التأسيسية لأصدقاء الدار.

بداية، استهل المحاضر حواره بنقطة مهمة قائلا: تنطلق رؤية «فيما بين الأماكن»، من زاويتين: فالفن المعاصر في الشرق الأوسط، أما أن يكون استمرارا لتقاليد الفن الإسلامي، أو قد يكون تمردا على الماضي، أو ربما كان ظاهرة يغذيها جمهور يمتلك الثروة، ويتمركز في منطقة الخليج، أو قد ينظر إليه كنقد لاذع للأحوال الاجتماعية والسياسية في المنطقة، من فنانين يعيشون في حالة من الشتات.

كما أوضح المحاضر فكرة استخدام «البينية» كتشبيه اجتماعي وسياسي وجغرافي، لتبين كيف استطاع الكثير من الفنانين خلق إستراتيجيات، لإبداع فن يعالج الهموم المحلية، كما يهتم بالقضايا العالمية. كما استعان المحاضر بمجموعة قيمة من الصور قدمها من خلال عرض كمبيوتري.

وقد أثرت فقرة الأسئلة هذه المحاضرة القيمة من الحضور الكرام.