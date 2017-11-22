تفتتح لجنة الدعوة والإرشاد في مدينة سعد العبدالله التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي مخيمها الربيعي الثامن بمحاضرة بعنوان: «مشروع حياة» يلقيها الشيخ عبداللطيف بن هاجس الغامدي، وذلك مساء اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في المخيم الربيعي المقام في مدينة سعد العبد الله - ق (6) - مقابل فرع الغاز.

ويقام هذا المخيم بصورة سنوية، حيث تدعو الجمعية نخبة من العلماء والمشايخ للمشاركة فيه، وتحضره أعداد كبيرة من المواطنين، حيث يتم فيه طرح المواضيع المهمة على الساحة، وبيان آراء العلماء بخصوصها.

علما بأن هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظم على هامش المخيم مثل: مخيم خاص بالنساء، والسوق الخيري وطبق الخير، بالإضافة للمسابقات الترفيهية والثقافية والمحاضرات.

الجدير بالذكر أن لجنة الدعوة والإرشاد في سعد العبدالله تتولى مسؤولية نشر الكلمة الطيبة في المجتمع والتصدي بالحكمة والموعظة الحسنة لعوامل الانحراف العقائدي والأخلاقي التي تستهدف قيم ومثل المجتمع، وذلك من خلال توزيع الكتيبات والأشرطة الإسلامية، وعقد المحاضرات والندوات.