ترأس محافظ العاصمة الفريق م. ثابت محمد المهنا اجتماعا مع عدد من مسؤولي «التربية» لبحث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاحتفالية رفع العلم واحتفالات العيد الوطني وعيد التحرير في المحافظة.

وقال المهنا خلال الاجتماع الذي عقده في غرفة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور فريق عمل المحافظة الذي يضم مدير ادارة مكتب المحافظ د.ناصر بهبهاني ومدير الشؤون الادارية والمالية عبد الكريم المهدي ومناير الشمري والعنود الحويس وولاء العريان وسارة الغيث، ومن فريق التربية المؤلف من الموجه الفني الاول للتربية الكشفية بالإنابة فاطمة خليفة عرب، وموجهة اولى زهرات ومرشدات الاستاذة وفاء الشريدة وموجه التربية الرياضية ومذيعة الحفل الاستاذة كفاية المحبوب - لاشك في ان نجاح العمل يتطلب تضافر جهودنا جميعنا، لذلك فنحن نحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد في جميع البرامج والأنشطة ما يضمن تكامل الجهود والرؤى ويرسخ لدى الفريق اهمية المشاركة في منظومة عمل واحدة تهدف الى الارتقاء بأنشطة وفعاليات المحافظة على جميع الأصعدة.

واستعرض المحافظ مع الحضور التصور الأولي لاحتفالية رفع العلم والجهات المشاركة والاحتياجات اللازمة لإبراز هذه الاحتفالية بالشكل الذي يتناسب مع الكويت ومكانتها والإطار الزمني للفعاليات المصاحبة واللاحقة والأماكن المقترحة لإقامتها تمهيدا لتشكيل لجنة تنظيمية تضم مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وخارجها بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة للاحتفالات بالمناسبات والأعياد الوطنية بالبلاد، مشددا على ضرورة مواصلة التميز في مختلف الأنشطة والفعاليات كما في السنوات السابقة.

من جانبه، اعرب مدير ادارة مكتب المحافظ د.ناصر بهبهاني عن شكره وتقديره للسادة الحضور على حضورهم وتعاونهم المستمر مع المحافظة، مشددا على ضرورة ان تكون احتفالات محافظة العاصمة المقبلة متميزة، مشيرا الى ان احتفالية رفع العلم التي ستقام في ساحة قصر نايف في شهر يناير المقبل ايذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ستشتمل على العديد من البرامج الوطنية المواكبة لاحتفالات الوطن بالأعياد الوطنية - البرامج المتنوعة ورفدها بأعمال تؤشر الى تاريخ الكويت وارثهم الثقافي مدفوعا بالعمل المستمر والتنسيق الدائم مع مختلف الجهات التي اثبتت في السنوات الماضية نجاحها، مشيرا الى انه التقى قبل ايام مع السادة المسؤولين في اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية للاتفاق على حضور حرس الشرف والموسيقى والخيالة والجمال.

بدورها، لفتت الموجه الفني الاول للتربية الكشفية بالإنابة الاستاذة فاطمة عرب الى بعض العقبات التي تواجه عمل البروفات للطلاب لاسيما ان هذه البروفات تأتي في العطلة الانتصافية، مشددة على ايجاد الحلول المناسبة لمثل هذه العقبات.