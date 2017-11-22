طالب رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر قائدي المركبات بتوخي الحذر خلال هطول الأمطار والسير في مناطق تجمعات المياه، مشيرا إلى ضرورة ترك مسافة أمان كافية، واستخدام سرعات أقل من المسموح بها في الظروف العادية وعدم التجاوز وتغيير المسار إلا للضرورة.

وشدد المطر في تصريح صحافي على ضرورة الاستعداد الكافي للقيادة في تلك الظروف، نتيجة وجود عوامل خطورة متعددة على الطريق من هطول أمطار غزيرة تجعل الأرض زلقة، وفي بعض الأحيان تتحول إلى سيول جارفة، وكذلك ظهور ضباب كثيف يحجب الرؤية، وغير ذلك من العوامل التي إن لم يتعامل قائد السيارة معها بحيطة وتأن فستشكل خطرا على حياته.

ولفت إلى أهمية تأمين وتوفير التغطية المرورية وفرض السيطرة على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية، خاصة مع هطول الأمطار تجنبا للازدحام والاختناقات المرورية المتوقعة بالنظر لحلول فصل الشتاء، داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من عدم استقرار الحالة الجوية وهطول الأمطار.

وأكد المطر على أهمية وضع خطة مرورية للحد من الازدحام الذي تشهده البلاد، خاصة مع قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار، مشيرا إلى أنه مع قدوم فصل الشتاء تسوء حالة الطقس، ويزداد عدد حوادث التصادم على الطرق مخلفة الكثير من القتلى والمصابين إلى جانب الخسائر المادية.