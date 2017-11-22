ليلى الشافعي

أقامت الجمعية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» بالتعاون مع إدارة مساجد محافظة العاصمة الدورة العلمية الأولى لشرح كتاب «فضائل القرآن» للإمام محمد بن عبد الوهاب وذلك في مركز الغملاس القراني بمنطقة القادسية، وقدم الدورة د.عثمان الخميس وسط حضور كثيف من طلاب العلم وجمهور المهتمين بالعلوم القرآنية، وقد أم المصلين في أيام الدورة كل من القارئ محمد الهزيم، والقارئ أحمد النفيس إمام المسجد الكبير.

وقال قيس الرفاعي مدير عام جمعية «حفاظ» ان حفاظ تسعى دوما إلى تقديم العلوم والمصنفات القرآنية وتبسيطها لطلاب العلم، مع تقديم كل ما من شأنه تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والتخلق بالقيم القرآنية السامية، مبينا أن اختيار كتاب «فضائل القرآن» للإمام محمد بن عبدالوهاب ليكون محورا للدورة العلمية جاء لما لهذا الكتاب من أهمية لكل مسلم فضلا عن حامل القرآن حيث بين فيه الشيخ أهمية الاعتناء بكتاب الله علما وعملا وركز الشيخ على خطورة ترك العمل بالقرآن والاعتماد على تلاوة حروفه وتضييع حدوده.