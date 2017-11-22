تقيم جمعية الإصلاح الاجتماعي ملتقى القدس السنوي الرابع عشر والذي يضم العديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي كان المحرك الرئيسي لاحتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني بمساعدة غربية كبيرة معنوية ومادية.

يشارك في الملتقى عدد من المفكرين والمثقفين والدعاة العرب في ندوة حوارية تضم المفكر الإسلامي د. محمد العوضي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.شفيق الغبرا وعضو هيئة علماء فلسطين مدير الندوة د.ابراهيم مهنا ورئيس هيئة أرض فلسطين د.سلمان أبو ستة والداعية الإسلامي ناصر شمس الدين.

ويتضمن الملتقى مهرجانا إنشاديا يشارك فيه عدد من المنشدين المعروفين وهم عبدالفتاح عوينات وعثمان الابراهيم من الكويت، ومراد شريف وسامر عيسى من فلسطين، حيث يقدم المهرجان مصطفى الجابر، وذلك بالاشتراك مع فرقة شباب فلسطين.

كما يتضمن المهرجان لهذا العام أيضا فقرات جديدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل فعالية «تجول داخل المسجد الأقصى» والتي يعدها م.نور الدين خضر، حيث يمكن للحضور أن يتعرفوا على أدق تفاصيل ومعالم المسجد الأقصى من خلال برنامج التجول الافتراضي والمصمم على جهاز الحاسوب بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وقالت جمعية الإصلاح في بيان لها إن قضية القدس هي قضية كل مسلم دون استثناء، مثمنة كل الجهود المبذولة بأي شكل من الأشكال وعلى المستوى الفردي أوالجماعي لنصرة قضية فلسطين العادلة وعلى رأسها الجهود الدائمة والفاعلة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دعما للقضية، ومنوهة بالموقف الشجاع والأصيل لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضد الوفد الإسرائيلي في البرلمان الدولي والذي يعبر عن الموقف الكويتي الثابت والأصيل تجاه القضية الفلسطينية.

وتمتد فعاليات الملتقى لمدة ثلاثة أيام من 21 وحتى 24 نوفمبر على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي في منطقة الروضة في الكويت.