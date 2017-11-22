شاركت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حُفاظ) بوفد رسمي برئاسة م.أحمد المرشد رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوية العميد حسن اليوسف وناصر الكندري أعضاء مجلس الإدارة بالمؤتمر الدولي الذي استضافته الكويت برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تحت شعار «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل».

وأشار م.المرشد إلى أن دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه من الثوابت الكويتية الراسخة، وأن الكويت حكومة وشعبا تدرك أن فلسطين هي قضيتها الأولى، موضحا أن مؤسسات المجتمع المدني وسائر الجهات الخيرية لا تدخر وسعا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وعن مشاركة الجهات الخيرية في أعمال المؤتمر الذي شهد مشاركة عربية واسعة، أكد المرشد إلى أن العمل الخيري رافد من روافد التواصل الاجتماعي والحضاري مع المجتمعات المسلمة ولاسيما رعاية الأطفال، وأن الجمعية حريصة كل الحرص على مثل هذه المشاركات التي تحاول بها الإسهام في التخفيف عن معاناة الشعوب الإسلامية وتقديم يد النصرة لهم في كل المناسبات والفاعليات، مشيدا بالدور الإنساني للكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل رعاية قائد الإنسانية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الذي وجه له الشكر والدعاء أن يبارك في جهوده الجلية في خدمة العمل الإنساني.