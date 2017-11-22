وقعت وكالتا الأنباء الكويتية (كونا) ونظيرتها الأردنية (بترا) برنامجا للتعاون المشترك لتوثيق وتعزيز أطر التعاون بين الطرفين بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ووقع برنامج التعاون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج ومدير عام «بترا» فيصل الشبول بحضور سفيرنا لدى الاردن د. حمد الدعيج في مقر وكالة «بترا» بالعاصمة الاردنية.

ويضم برنامج التعاون عددا من البنود أبرزها تنسيق المواقف المهنية والتقنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين على الصعد العربية والدولية والاقليمية وفي اجتماعات اتحادات وكالات الانباء العربية والاسلامية.

وينص البرنامج على تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والتقني ومتابعة التطورات والاحداث في البلدين وتغطية زيارات مسؤولي البلدين، إضافة إلى تبادل النشرات والكتب والمعلومات والمواد الارشيفية بمجالات نشاطاتهما وتسهيل مهام الوفود الرسمية والمراسلين للوكالتين.

وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ مبارك الدعيج في تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع أهمية البرنامج في تعزيز علاقات التعاون المشترك التي تربط «كونا» و«بترا» ضمن إطار علاقات التعاون الاخوي «العميقة» بين الكويت والاردن والتي تحظى باهتمام ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.

وشدد على أهمية دور الاعلام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واصفا العلاقات الكويتية ـ الأردنية بأنها «تاريخية ومتميزة».

وأشاد في هذا الصدد بدور وكالة الأنباء الاردنية في استضافة مركز التدريب التابع لاتحاد «فانا» ودعم جهود الاتحاد لتحقيق المزيد من التضامن والتعاون الاعلامي العربي.

من جانبه، أعرب الشبول عن الاعتزاز بعلاقات التعاون «الاستراتيجي» بين البلدين المدعومة برغبة الجانبين في تعزيزها والارتقاء بها، مؤكدا اهمية برنامج التعاون الموقع في تعزيز علاقات التعاون المشترك.

وثمن دور الشيخ مبارك الدعيج في رئاسة وإدارة اتحاد «فانا» وسعيه الحثيث نحو حشد الجهود لدعم العمل العربي المشترك من أجل تحقيق تكامل إعلامي عربي.

وتبادل الشيخ مبارك الدعيج ومدير عام «بترا» فيصل الشبول عقب توقيع برنامج التعاون الدروع التذكارية بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى وكالة الأنباء الأردنية.

وكان الشيخ مبارك الدعيج قد التقى الشبول بحضور السفير الدعيج وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين «كونا» و«بترا» بما يخدم تطلع الوكالتين لعلاقات تعاون عربي مشترك.

وأكد الشيخ مبارك خلال اللقاء أهمية اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد «فانا» التي تبدأ في عمان غدا الأربعاء ودورها في تعزيز التعاون الاعلامي العربي ومساهمتها في تحقيق تكامل عربي في مختلف المجالات.

بدوره، أشاد الشبول بعلاقات التعاون القائم بين وكالتي الانباء الاردنية والكويتية، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في قيادة اتحاد وكالات الانباء العربية لخدمة العمل العربي المشترك.

واستعرض الشبول مجالات عمل وكالة «بترا» ونقلاتها النوعية التي تحققت في الأعوام الاخيرة لاسيما التحول في الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لتوسيع قاعدة متلقي خدمة الوكالة في الاردن وخارجه.

ويرافق الشيخ مبارك الدعيج الدي وصل إلى العاصمة الأردنية أمس الاثنين مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عصام الرويح.