أعلنت الكويت أن سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أمر بتقديم تبرع قدره مليون دولار تلبية للاحتياجات الإنسانية الطارئة لضحايا دول البحر الكاريبي جراء الأعاصير التي تعرضت لها ولمواجهة الظروف الإنسانية القاسية.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امام مؤتمر المانحين الرفيع المستوى لاعادة اعمار دول البحر الكاريبي جراء إعصاري (ايرما) و(ماريا) في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساء امس الثلاثاء.

واكد العتيبي ان هذه المساهمة تأتي انطلاقا من النهج الثابت والمستمر لدولة الكويت في مد يد العون والمساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية ولدعم الجهد الدولي في هذا المجال اذ تم توزيع المبلغ مباشرة على الدول المتضررة، كما تم تخصيص جزء منه لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.