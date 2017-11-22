لن نتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، ضبطها 6 كيلوغرامات مشغولات ذهبية مغشوشة تبلغ قيمتها نحو 80 ألف دينار (نحو 261 ألف دولار أميركي) بمواقع متعددة بين منطقتي المباركية والري وإحالتها إلى النيابة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن المشغولات المضبوطة مقلدة لماركات عالمية ومحشوة بمواد غير ثمينة بغرض زيادة الوزن وخداع المستهلك وبيعه إياها على أساس أنه معدن الذهب والتربح بطريقة غير مشروعة.

وأكدت تكثيف الجولات الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات للتحقق من صحة وسلامة الموازين المستخدمة في المحال وكذلك نسبة الأحجار المضافة إلى المشغولات وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في القانون.

وشددت (التجارة) على أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين وحماية المستهلكين من أي نوع من أنواع الغش التي يمكن أن يقدم عليها ضعاف النفوس لزيادة أرباحهم بخداع المستهلك.

وذكرت أنها تعمل على مراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة سواء المعروضة في الأسواق أو المنتجة من المصانع على مستوى المعامل الموجودة في البلاد أو المستوردة من الخارج.