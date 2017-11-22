أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وصول دفعة مالية جديدة من المنحة الكويتية لإعادة إعمار قطاع غزة اثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه في صيف عام 2014.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، في تصريح صحافي، إن الحكومة الفلسطينية تسلمت دفعة مالية جديدة قدرها 1.7 مليون دولار أميركي من المنحة الكويتية مخصصة لأصحاب المنشآت الصناعية والمتضررة.

ودعا الحساينة المتضررين والمدرجة أسماؤهم ضمن الكشوفات إلى التوجه لبنك فلسطين لتسلم التعويضات المالية الخاصة بهم.

واعرب عن خالص شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا وللصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الحكومة الفلسطينية في منتصف نوفمبر الحالي المتضررين من أصحاب الدفيئات الزراعية الى التوجه للبنوك لتسلم تعويضاتهم المالية بعد وصول دفعة مالية من المنحة الكويتية لإعمار قطاع خلال الاشهر السابقة.

يذكر ان دولة الكويت أعلنت خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته القاهرة في اكتوبر 2014 تخصيصها منحة بقيمة 200 مليون دولار لعدد من القطاعات الاسكانية والصناعية التنموية في قطاع عزة فيما قدرت المنح المقدمة من جميع الأطراف المشاركة بالمؤتمر بنحو 5.4 مليار دولار.