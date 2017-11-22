أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروع جنوب عبدالله المبارك حتى 31 مارس عام 2000.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي، المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية بمساحة 400 متر مربع في المشروع المذكور إلى مراجعة صالة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة بجنوب السرة أو الفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر العلي أوالجهراء ابتداء من يوم الأحد المقبل أثناء مواعيد الدوام الرسمي.

وبينت أن المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين في فترة إضافية من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الخامسة والنصف عصرا مع اصطحاب المستندات المطلوبة للتخصيص.