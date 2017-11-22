افتتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اليوم مركز (الكوت) للاطفاء في مدينة صباح الاحمد السكنية التابعة لمحافظة الاحمدي.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحفي ان مركز (الكوت) هو الاول في مدينة صباح الاحمد التي تضم 11 الف وحدة سكنية مبينا انه سيتبعه افتتاح مركز (عريفجان) المخصص للمدينة ذاتها السنة المقبلة.

وأضاف ان (الاطفاء) مقبلة على افتتاح خمسة مراكز جديدة في عام 2018 ضمن خطة استراتيجية تستهدف تقليل وقت الاستجابة للحوادث موضحا ان الخطة تتضمن استكمال خطط تنمية الموارد البشرية واعادة تأهيل الآليات.

وذكر ان الخطة تشمل بناء واعادة تطوير مراكز الاطفاء وتزويدها بأحدث التقنيات ليتمكن رجال الاطفاء من اداء مهامهم على الوجه الاكمل داعيا المواطنين والمقيمين الى مساعدتهم في اداء تلك المهام.

من جانبه أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد في تصريح مماثل الحرص على استكمال منظومة الخدمات الحيوية لتحقيق امن وسلامة وراحة اهالي وقاطني مدينة صباح الاحمد.

وقال الشيخ فواز "نطمح الى توفير جميع الخدمات لتكتمل مدينة صباح الاحمد التي تحمل اسم قائد العمل الانساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ".

وذكر ان مركز (الكوت) سيسهم في توفير أمن وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي البر معربا عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية و(الاطفاء) على انجاز المركز الذي يمثل ركيزة حياتية يعتد بها في كل مكان.

من جهته أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد في تصريح مماثل اهمية مركزي (الكوت) و(عريفجان) في خدمة مدينة سكنية متكاملة من حيث المباني والمنشآت السكنية والصناعية والاستثمارية إضافة إلى الخدمات العامة الحكومية.

وقال الفريق المكراد ان خطة (الاطفاء) تستهدف تقليل فترة الاستجابة للحوادث لتتراوح بين أربع وست دقائق منذ وقوعها موضحا انه من هذا المنطلق "نتوسع في بناء مراكز جديدة ونزودها بالمعدات والكوادر البشرية القادرة على القيام بواجبها في حماية الاروح والممتلكات".

ولفت إلى ان جميع مراكز (الاطفاء) البالغ عددها 41 مركزا مزودة بآليات حديثة وكوادر مشهود لها بالكفاءة العالية.

من ناحيته قال مدير إدارة الانشاءات والصيانة في (الإطفاء) العقيد المهندس عبدالمحسن العنزي في تصريح مماثل ان مساحة المركز تبلغ 17 الف متر مربع ويتكون من دور ارضي واول بمساحة بناء قدرها ثلاثة آلاف متر مربع.

وأضاف العقيد العنزي ان المركز يحتوي على برج تدريب ومهاجع للنوم وصالة للالعاب وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة على مساحة خمسة آلاف متر مربع.

بدوره ذكر مدير اطفاء محافظة الاحمدي المقدم معاذ الحمادي في تصريح مماثل ان مركز (الكوت) يعتبر التاسع في ادارة اطفاء محافظة الاحمدي مبينا ان نطاق تغطيته تشمل المدينة بالكامل ومساندة مركزي الوفرة وميناء عبدالله للاطفاء اضافة الى الطرق السريعة المحيطة بها.

وتقع مدينة صباح الاحمد السكنية جنوب مدينة الكويت وتبعد عنها 70 كيلومترا وتضم 11794 وحدة سكنية اضافة الى منشآت استثمارية وحكومية خدمية وتعليمية ونفع عام.