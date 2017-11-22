كرمت الوزيرة الفرنسية المساعدة لوزير اوروبا والشؤون الخارجية والمكلفة بالشؤون الاوروبية ناتالي لوازو المتدربة الكويتية سارة الصباح لمشاركتها في البرنامج الدولي طويل المدى "لويز فايس" الذي تنظمه المدرسة الوطنية للادارة وتشرف عليها وزارة الخارجية الفرنسية .

واعربت الصباح على هامش حفل توزيع شهادات التقدير للمشاركين في البرنامج عن فخرها واعتزازها بتمثيل دولة الكويت في هذا البرنامج التدريبي المتخصص ضمن عدد كبير من المشاركين من 27 دولة اوروبية وعربية وغيرها مؤكدة تطلعها لان تضع خبراتها التي اكتسبتها من البرنامج في خدمة بلدها الكويت.

من جهته اعرب سفير دولة الكويت في باريس سامي السليمان عن سعادته الغامرة بوجود مشاركة كويتية في هذا البرنامج التدريبي عالي المستوى الذي نظمته المدرسة الوطنية للادارة وتشرف عليها وزارة الخارجية الفرنسية.

وحضر الحفل الامين العام المساعد لوزارة الخارجية الفرنسية اندريه باران والمدير العام للمدرسة الوطنية للادارة باتريك جيرار ومدير العلاقات الخارجية في المدرسة بيير تينار ومدير ادارة افريقيا والشرق الاوسط في المدرسة جيروم غويون وعدد من الشخصيات الفرنسية البارزة.

يذكر ان المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا التي انشئت في اكتوبر 1945 تمتاز بتجربة عريقة في الإصلاح والتطوير الإداري وتعمل على اختيار وتدريب وتأهيل القيادات في مختلف القطاعات الفرنسية.