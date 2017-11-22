قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إن اجتماع الدورة ال33 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) على المستوى الوزاري بحث اليوم كل المواضيع الاقتصادية التي تهم الدول العربية والإسلامية.

وأضاف الصالح في تصريح مشترك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت ان مشاركة دولة الكويت في اجتماع

(كومسيك) يأتي في إطار حرصها على المشاركة في الاجتماعات الدولية.

واوضح أن "اجتماع (كومسيك) هو اجتماع سنوي يعقد بإسطنبول وسكرتارية اللجنة تتابع القرارات الصادرة عنه بشكل حثيث".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح في وقت سابق اليوم أعمال الدورة ال33 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) بالتحذير مما وصفه ب"سيناريو قذر" يهدف للقضاء على وحدة العالم الإسلامي ومستقبله