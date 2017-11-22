قالت وزارة التجارة والصناعة ان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك اجتمعت اليوم برئاسة وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان واعلنت تشكيل ثلاث لجان فرعية لتفعيل عملها.

وذكر الامين العام للجنة الوطنية منصور النزهان في بيان صادر عن (التجارة) ان المجتمعين بحثوا تشكيل ثلاث لجان فرعية تختص كل منها بمهمة محددة.

وأوضح النزهان انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة شكاوى تعنى ببحث ودراسة شكاوى المستهلك وبلاغات الجمعيات الاهلية تجاه اي مخالفة قانونية لقانون حماية المستهلك او حالات الغش التجاري.

وأضاف ان اللجنة الثانية جاءت للعقود النمطية تختص بتوحيد عقود البيع وتقديم الخدمات التجارية بحيث تتساوى حقوق المستهلكين في الموازنة مع حقوق التاجر ومعالجة عقود الاذعان.

وأفاد بأن اللجنة الثالثة جاءت للمقاييس والجودة وتعنى بوضع معايير لجودة السلع وفقا لمواصفات قياسية تحدد حسب طبيعة كل سلعة بالتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية والدولية.

وأشار الى ان اللجنة ستطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته وآخرها 12 لسنة 1993 بإشهار جمعيات معنية بحماية المستهلك تفعيلا لقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014.

وذكر النزهان ان الاجتماع تطرق ايضا لبحث الموقع الذي حددته (التجارة) للامانة العامة للجنة الفنية لمباشرة اعمالها واختيار الموظفين والمفتشين لتسيير اعمالها.

ولفت الى ان (اللجنة الوطنية) اعدت حملة اعلامية لتعريف المستهلكين بآلية عملها وقبول الشكاوى والتفتيش وغير ذلك من المهام المناطة بها.