المكراد: المركز يخدم مدينة سكنية متكاملة بمبانيها السكنية والصناعية والاستثمارية

محمد الدشيش

اعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن سعادته بتواجده في مدينة صباح الأحمد السكنية لافتتاح مركز إطفاء «الكوت» وهو أول مركز في هذه المدينة التي تحتوي على 11 ألف وحدة سكنية، موضحا انه سيتم افتتاح مركز «عريفجان» بالمدينة عام 2018 بهدف تقليل وقت الاستجابة للحوادث، ومشيرا الى ان مراكز الإطفاء تم تزويدها بأحدث التقنيات لكي يتمكن رجال الإطفاء من أداء مهامهم على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العبدالله عقب افتتاح مركز الكوت للإطفاء الكائن في المدينة بحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد.

ويعد الكوت للإطفاء المركز الحادي والأربعين وصمم لتوفير بيئة العمل الملائمة لطبيعة المهام والواجبات المناطة في رجال الإطفاء.

والقى المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد كلمة قال فيها ان هذا المركز ستكون له أهمية كبيرة بحيث يخدم مدينة سكنية متكاملة سواء من المباني السكنية أو الصناعية أو الاستثمارية أو الخدمات العامة للحكومة، موضحا انه سيكون هناك مركز آخر للإطفاء في المدينة سيطلق عليه اسم «عريفجان» وسوف يفتتح العام القادم ضمن خطة الإدارة العامة للإطفاء لتقليل فترة الاستجابة للحوادث لتكون ما بين أربع وست دقائق.

والقى الشيخ فواز الخالد محافظ الأحمدي كلمة بمناسبة الاحتفال بافتتاح مركز الكوت للإطفاء بمدينة صباح الأحمد السكنية قال فيها: يحق لنا أن نهنئ أهالي وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية وأعرب عن شكره لجميع الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية القائمة على دعم وتنمية مختلف مجالات الحياة والنشاط بمدينة صباح الأحمد السكنية وكل المدن الجديدة في محافظة الخير الأحمدي من طرق ومدارس ومراكز صحية وجمعيات استهلاكية واعمال تشجير وتخضير وغيرها، وخص بالشكر وزارة الداخلية والادارة العامة الاطفاء على انجاز مركز الكوت، ونشد على ايديهم للانتهاء قريبا من المركز الثاني وبقية منظومة مراكز الاطفاء التي تمثل ركيزة حياتية يعتد بها في كل مكان.

كما اعرب عن تحياته وتقديره للشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالانابة، والمدير العام والقيادات في الادارة العامة للاطفاء.

والقى مدير ادارة الإنشاءات والصيانة العقيد م.عبدالمحسن العنزي كلمة اوضح فيها ان المركز شيد على مساحة ١٧ ألف متر مربع ويتكون من دور أرضي وأول بمساحة ٣ آلاف متر مربع، ويحتوي على كراج لآليات الإطفاء وصالات الإستراحة والطعام ومهاجع للنوم ومسجد ومطبخ ومكاتب ادارية وغرف للإجتماعات وصالة للألعاب وبرج للتدريب.



كما تم تصميم ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة على مساحة ٥٠٠ متر مربع.

وفي كلمته قال مدير إطفاء محافظة الأحمدي المقدم معاذ الحمادي: نسعد اليوم بافتتاح المركز التاسع في محافظة الأحمدي والحادي والأربعين في الإدارة العامة للإطفاء، موضحا ان مدينة صباح الأحمد السكنية تقع بجنوب مدينة الكويت وتبعد عنها بمسافة ٧٠ كيلومترا مربعا، ولافتا الى ان نطاق تغطية المركز مدينة صباح الأحمد السكنية بالكامل بالإضافة الى الطرق السريعة المحيطة بالمنطقة، ويسانده مركزان هما الوفرة وميناء عبدالله.

بعد ذلك اهدى الفريق خالد المكراد درعا تذكارية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ودرعا أخرى لمحافظ الأحمدي ودرعا ثالثة لممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وفي الختام قام الحضور بجولة تفقدية للإطلاع على تجهيزات المركز ومحتوياته.