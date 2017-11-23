القاهرة - هناء السيد

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتنفيذ اتفاقيات مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير العزب في ختام أعمال الاجتماع الـ (61) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أمس الأربعاء والذي عقد برئاسة الكويت ان جامعة الدول العربية أنشئت من أجل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في جميع القضايا وعلى رأسها تفعيل التعاون العربي المشترك لمكافحة الإرهاب.

وأشاد في هذا الصدد بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي آثر سموه أن يتحمل مسؤولية التنسيق بين الدول العربية للوصول الى توافق بشأن القضايا المختلفة.

وأضاف العزب انه تم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الدورة الـ (33) لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد اليوم الخميس موضحا انه تمت الموافقة على جميع بنودها وعلى رأسها اتفاقيات مكافحة الإرهاب والفساد وقضايا غسيل الأموال والأمن السيبراني واللاجئين والنازحين الى جانب انشاء مراكز متخصصة في هذا الشأن.

واكد ان جميع الدول العربية منضوية في اتفاقيات الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد والاتجار بالبشر، مؤكدا ضرورة توحيد التشريعات والقوانين العربية في هذا الشأن على اعتبار أن الإرهاب يضرب الدول العربية.

وفي كلمته في افتتاح الاجتماع شدد العزب على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء تلبية لمتطلبات الدول العربية وشعوبها.

وأكد أن تعزيز مجالات التعاون العربي يتطلب إكمال وتأكيد دراسة أوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد ان جدول الأعمال تضمن عددا من الموضوعات والقضايا، منها الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومسألة تجريم دفع الفدية، إضافة إلى بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.