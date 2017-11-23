التقى وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية السفير فاضل جواد، وذلك على هامش مشاركة الكويت في الاجتماع الـ 61 لوزراء العدل العرب والدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة حاليا في جمهورية مصر العربية.

وجاء هذا اللقاء للنظر في بعض المسائل المتعلقة بالاجتماع التنفيذي الـ 61 والذي انعقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يذكر أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب د.فالح العزب، ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع والذي ضم كلا من مستشار وزير العدل فيصل الغريب، ومدير إدارة مكتب الوزير علي الدبوس، ومسؤول أول منفذ معاملات عبدالعزيز المطوع، ومنسق أول إداري معاملات محمد ملا.