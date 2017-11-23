بقلم: م.دلال أمجد الناصري

جاء في تاج العروس للزبيدي: «أصل الابتكار الاستيلاء على باكورة الشيء، وأول كل شيء باكورته»، ويتقاطع مصطلح «الابتكار» مع مجموعة من المصطلحات الأخرى التي تدخل في هذا الإطار مع احتفاظ كل مصطلح بخصوصيته الدلالية، ومن بين هذه المصطلحات على سبيل المثال: (الابتكار ـ الابداع ـ الاختراع ـ الاكتشاف ـ الموهبة ـ العبقرية ـ النبوغ)، وعلى الرغم من اختلاف دلالة تلك المصطلحات وحدودها الاصطلاحية إلا أن جميعها يشير الى الجدة والعلم، والتقدم والتطور والحراك، وأن ثمة عقولا نيرة تعمل لخدمة البشرية من خلال ما تقدمه من جديد ومفيد في شتى نواحي الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن سيادة «ثقافة الابتكار» وتعزيزها في المجتمع هما اللذان يصنعان مجتمعا مبتكرا متقدما يقوم بنيانه على أساس متين، وذلك من خلال التركيز على المقومات الأساسية لثقافة الابتكار وهي القيادة والتخطيط، العلم والعمل، المتابعة والتمكين، التي يجب أن توجه بشكل مباشر لتنمية قدرات الثروة البشرية وصقل المواهب المختلفة عند أبناء المجتمع الموهوبين التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للمستقبل لأنها هي المعين الدائم في صيرورة المجتمع وتقدمه.

من هنا تصبح ثقافة الابتكار عماد النهضة العلمية والتقدم الحضاري في مختلف المجالات والميادين الحياتية إذ إنها تعتبر ميدانا خصبا للتنافس بين الدول، فالدول التي تمتلك تلك المقومات هي الدول التي تمتلك الكثير من المعطيات الحضارية التي لا غنى عنها لاستمرار حياة الانسان وتطورها.

وعليه، فإن تعزيز ثقافة الابتكار في مجتمعاتنا يحتاج الى توفير بيئة ابتكارية خصبة في جميع المؤسسات ذات الأثر على حياة الانسان والمجتمع، هذا بالاضافة الى العناية بالارتباط الوثيق القائم بين الثقافة والتفكير العلمي، فالثقافة المؤطرة بالتفكير العلمي ثقافة ناجعة مؤسسة تأسيسا علميا يقاوم الانهيار ويدعم الاستمرارية في عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه في واقعنا المعاصر.

وقد وعت الكويت مبكرا لأهمية الابتكار وعززت مواطن ثقافته بين أبناء المجتمع بصور شتى عبر الأندية الصيفية والأنشطة المدرسية والنادي العلمي، ولم تزل الكويت سباقة في إدراك أهمية تأصيل هذه الثقافة ورعايتها والعمل على تحقيق أهدافها وممارسة طرائقها بأساليبها المتنوعة، ولا أدل على ذلك من دعمها البحث العلمي من خلال الجامعة والكليات التطبيقية وعبر عدة مؤسسات تخصصية، وتشجيع الاهتمام بالبحث العلمي الجاد حيث يأتي معهد الأبحاث الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي شاهدا على ذلك الاهتمام العلمي وراعيا وداعما للأفكار والمبتكرات العلمية وسبل تطبيقها والإفادة منها مجتمعيا.

هذا، بالإضافة الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمراكز البحثية التابعة لها وهي: المركز العلمي الكويتي، معهد دسمان للسكري، مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، ومركز الشيخ صباح الأحمد للطب النوري والتصوير الجزئي، هذا فضلا عما ترصده الدولة من جوائز سنوية تمنح للمبتكرين والعلماء من الباحثين على انجازهم العلمي الرصيف.

كما أن اهتمام الدولة بثقافة الابتكار بدا جليا في تعزيز مناهجها الدراسية وأساليبها التربوية في مختلف المراحل التعليمية في التعليم العام، والذي جاء أثرها واضحا فيما حصدته الكويت من جوائز عالمية وبراءة اختراع دولية عبر أبنائها المبتكرين الذين تحقق بهم معنى ثقافة الابتكار وأهميته.