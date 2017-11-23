تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تطلق محافظة الأحمدي عصر اليوم «الخميس» الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني في مجمع كويت ماجيك بمنطقة أبو حليفة، بمشاركة 25 جهة ومؤسسة رسمية وأهلية وتطوعية معنية بشؤون الصحة والسلامة البيئية والترفيه والزراعة وبدعم البنك التجاري.

وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة العلاقات الحكومية والمشرف العام على الملتقى حامد الإبراهيم ان الملتقى يعقد للعام الثاني على التوالي بتوجيهات محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وتحت مظلة المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» ويهدف الى توعية وتثقيف المواطنين والمقيمين في نواح عديدة أهمها الصحة والزراعة والسلامة البيئية.

وشدد الإبراهيم على ان الدعوة عامة للجميع لحضور الملتقى الذي يشمل فعاليات توعوية وتثقيفية وترفيهية عديدة، لافتا الى توافر العديد من الفحوص الطبية المجانية للمشاركين، والتبرع بالدم، إضافة الى ان إدارة مجمع كويت ماجيك تقدم تخفيضات 50% على كل الألعاب الداخلية والخارجية في هذا اليوم.

يذكر ان الملتقى يضم نحو 25 جهة في مقدمتها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقطاع السياحة بوزارة الإعلام، وقطاع الترشيد بوزارة الكهرباء والماء، وبنك الدم المركزي ومعهد دسمان للسكري وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة، وإدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة.