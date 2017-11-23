فرج ناصر

ناشدت وزارة الخدمات المشتركين المبادرة إلى سداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة على الخدمة الهاتفية، حيث سيتم تنفيذ نظام القطع الآلي المبرمج لشهر نوفمبر الجاري وفقا للإجراء المتبع، حيث تبدأ الوزارة بإرسال الرسالة التحذيرية الأولى يوم الأحد الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، ستعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها إلى أرقام الهواتف صاحبة العلاقة في التاسع عشر من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أنه وبعد بث الرسالة التحذيرية الثانية ستبادر يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر بقطع الخدمة عن الهواتف المتخلف أصحابها عن السداد. مشيرة الى ان السقف المالي الذي بناء عليه يقوم الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي إلى قائمة القطع المبرمج هو 50 د.ك للهواتف المنزلية، و100 د.ك بالنسبة للهواتف التجارية، علما ان الهواتف التي تم سلفا الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة ستقطع الخدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر عن تسديد القسط الشهري المستحق، كما سيتم قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة 6 أشهر فأكثر لفئة منازل وتجاري للغير كويتي وتجاري بالنسبة للكويتيين، وذلك مع كل عملية قطع شهري.