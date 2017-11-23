مشاريع مستقبلية لدمج شريحة كبيرة من المعاقين في المجتمع المدني

بشرى شعبان

كشف نائب مدير الخــدمات التعليميــة والتأهيلية في هيئة ذوي الإعاقة ماجد الصالح، عن مشاريع مستقبلية ستنفذها الهيئة قريبا من شأنها دمج شريحة كبيرة من المعاقين في المجتمع المدني في عدة مجالات، التوظيفي والتعليمي والاجتماعي والترفيهي.

وأكد الصالح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه معرض مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة بمجمع الأفنيوز ان مشاريع المستقبل ستركز على إبراز مواهب أصحاب الهمم وإظهار إمكانياتهم الابداعية بما يعود عليهم والمجتمع المدني بالنفع العام.

وأشار الى انه تم التنسيق مع هيئة الشباب والرياضة من خلال توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعين، هما لجنة الابتكار ومشروع ممكن لتطوير مهارات ذوي الإعاقة المتميزين، مؤكدا ان هناك فئة كبيرة من المعاقين متميزة في أعمالها ولديها إنجازات عديدة في أنشطة مختلفة متعلقة بالفن والرسم والرياضة والموسيقى والمسرح والشعر والقرآن الكريم بالإضافة الى المشغولات اليدوية المتنوعة.

ولفت الصالح الى ان المعرض المنظم من قبل إدارتي التأهيل المهني والمعاقين والذي شارك فيه نحو 13 جهة متخصصة في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في مقدمتها وزارة التربية، قد شهد منتجات رائعة عكست إبداعات هذه الفئة العزيزة على نفوسنا والتي تحتاج الى المزيد من الدعم والإمكانيات لصقل مهاراتها وإظهار مواهبها وأعمالها المميزة.