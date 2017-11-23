أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان عن انتهاء المؤسسة من تخصيص 28288 طلب رعاية سكنية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني إذ شمل أصحاب الطلبات المقدمة حتى 19 مايو 2013.

وقال الوقيان في تصريح صحافي بمناسبة الانتهاء من توزيعات مشروع جنوب المطلاع إن الإحصائيات والأرقام الأخيرة بشأن التوزيعات أثبتت أن مشروع مدينة المطلاع أعطى فرصة لجميع أصحاب الطلبات المقدمة حتى تاريخ 19 مايو 2013 للحصول على الرعاية السكنية.

وأضاف أن ذلك يعد مؤشرا يظهر انخفاض فترة انتظار المواطن لطلب تخصيص الرعاية السكنية مقارنة بالسابق، لافتا إلى أن جميع موظفي المؤسسة أثبتوا كفاءتهم في التعامل مع هذا المشروع الضخم على مختلف المراحل والقطاعات والمستويات.

وذكــــر أن فــــــرق التخصيص أنجزت الدور المطلوب منها وتم توزيع الطلبات على 87 توزيعة على مدار ثلاث سنوات مالية بدأت في السنة المالية (2015-2016) وانتهت اليوم في السنة المالية (2017-2018). وبين أن (السكنية) بصدد توقيع عقدين لأعمال البنية التحتية في الأربع ضواحي الأخيرة وذلك بعد إنجاز التقرير الفني للعطاءات المقدمة لتكتمل بذلك عقود البنى التحتية للقسائم السكنية في كامل المدينة.

وأكد أن (السكنية) تتابع تنفيذ العقد الأول الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية للمدينة وكذلك العقد الثاني الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لنحو 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لثماني ضواحي من (إن 5) حتى (إن 8) والتي تسير بحسب البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.