الخالد: تعزيز السلام على رأس أولويات الكويت بمجلس الأمن

مورو: 170 مليون دولار إجمالي صادرات البضائع الكندية إلى الكويت أسامة دياب

وصفت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الأميركتين ريم الخالد العلاقات الكويتية - الكندية بالعميقة والقديمة جدا والمتطورة، لافتة إلى أن الكويت تولي علاقاتها مع كندا أهمية كبرى وتحرص على توسيع مجالات التعاون المشترك، مشيرة إلى أن كندا تعلب دورا بارز في التحالف ضد «داعش» والحرب على الإرهاب.

وكشفت الخالد في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة الكندية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 150 لاتحاد كندا، أن العمل جار حاليا على تأسيس لجنة مشتركة بين الكويت وكندا لتقوية العلاقات في شتى المجالات وتعزيز التقارب الشعبي بين البلدين.

وذكرت الخالد ان الكويت دولة محبة للسلام، موضحة أن تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والعالمي على رأس أولويات الكويت لدى تسلمها منصبها في مجلس الأمن.

من جهتها، وصفت السفيرة الكندية لدى البلاد مارتين مورو العلاقات الكندية - الكويتية بالممتازة في مختلف المجالات مع وجود فرص كبيرة لتطويرها على كل الأصعدة، لافتة إلى أن إجمالي الصادرات الكندية الى الكويت بلغ 170 مليون دولار للبضائع فقط بخلاف الخدمات والتي تعتبر من المكونات الأساسية للتجارة الكندية.

ولفتت مورو الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتغطي جميع مجالات التعاون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي، التعاون العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون الأكاديمي، مشيرة الى عدد من الزيارات الرفيعة المستوى من الجانب الكندي الى الكويت، كان منها زيارة رئيس الوزراء الكندي في عام 2015 وزيارة متعددة لوزير الدفاع ووزير الصحة، معربة عن أملها في رؤية وفود من الكويت تزور كندا.

وذكــرت أن اغلـــب الاستثمارات الكويتية في كندا في الوقت الحاضر تتركز في قطاعي العقار والنفط والغاز، موضحا ان حجم هذه الاستثمارات لا يرقى الى مستوى الطموح ولكن هناك مبادرة مشجعة ستضيف إضافة نوعية إلى حجم هذه الاستثمارات الا وهي ان احدى شركات البتروكيماويات الكويتية لديها الرغبة في استثمار 4 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات، إلى أن القرار النهائي لم يتخذ الى الآن، ولكن الأمور كلها تبدو مبشرة وعلى الطريق الصحيح.

وأشارت إلى وجود تعاون عسكري بين البلدين، موضحة أن هناك بعض الصفقات المتعلقة بالجانب الأمني اكثر من الجانب الدفاعي ولكنها لا تقارن بالصفقات المبرمة مع الدول الأخرى، مبينة وجود 350 كويتيا يدرسون في كندا، وهناك إمكانية كبيرة لزيادة عدد الطلاب الكويتيين الدارسين هناك في ظل المؤسسات التعليمية المتميزة.