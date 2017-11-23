أسامة دياب

أعرب ممثل مكتب التمثيل التجاري الحكومي لجمهورية شمال قبرص التركية لدى الكويت علي سانتيل، عن خالص شكره وتقديره لحكومة الكويت على استضافتها مكتب التمثيل التجاري الحكومي لجمهورية شمال قبرص التركية. ولفت سانتيل في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامه مكتب التمثيل التجاري الحكومي مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الـ 34 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية ـ أنه على الرغم من حداثة عمر جمهورية شمال قبرص التركية والذي لا يتجاوز الـ 34 عاما فإن نضال القبارصة الأتراك من أجل حقوقهم المدنية والسياسية استمر منذ فترة طويلة منذ بدأ الحكم البريطاني في قبرص عام 1871.

وأشار سانتيل إلى أنه على الرغم من أن جمهورية شمال قبرص التركية لم يعترف بها سياسيا سوى تركيا فإن القبارصة الأتراك فخورون جدا بأن لديهم حكومة ذات سيادة منتخبة ديمقراطيا وجميع المؤسسات الرسمية اللازمة، كما هو معمول به في جميع الدول الديموقراطية الأخرى.