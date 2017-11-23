إنجاز جزء كبير من البنى التحتية لـ 5200 قسيمة في «غرب عبدالله المبارك» قبل الموعد التعاقدي

المطيري: المعرض يستهدف توعية المواطنين بإجراءات البناء السليمة عاطف رمضان

أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان ان انجاز جزء كبير من مشروع البنية التحتية لأكثر من ٥٢٠٠ قسيمة في منطقة غرب عبدالله المبارك قبل موعده التعاقدي حدثا استثنائيا يستحق الاشادة.

جاء ذلك خلال تصريح صحافي له عقب افتتاحه أمس الأول معرض «سايت اكسبو» بمنطقة غرب عبدالله المبارك بمشاركة 44 شركة و12 مكتبا استشاريا وبتنظيم «اتحاد المكاتب الهندسية» بالتعاون مع لجنة أهالي غرب عبدالله المبارك وبحضور مستشار وزارة الداخلية للشؤون الهندسية م. ناصر بهبهاني ورئيس غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية م. ناصر المطيري ورئيس لجنة أهالي غرب عبدالله المبارك م. فهد السعيد وعدد من المهندسين وأهالي المنطقة.

وأضاف السلمان أن أعمال التصميم والاشراف على تنفيذ قسائم السكن الخاص يقع على عاتق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، فقد ارتأينا تنظيم فعالية تثقيفية وارشادية مساهمة من الاتحاد بدعم أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك وملاك السكن الخاص لتفادي أخطاء البناء والاطلاع على المواصفات الفنية والاجراءات التعاقدية السليمة.

وقال: نظمنا مهرجان معرض «سايت اكسبو» غرب عبدالله المبارك، بالتزامن مع موعد انجاز المشروع وصدور أذونات البناء لأهالي المنطقة، مشيرا الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حققت في السنوات الأخيرة قفزة هائلة في خفض الطلبات الاسكانية المتراكمة، وسارت عجلة تنفيذ البنى التحية للمدن والمناطق السكنية الجديدة بوتيرة متسارعة بعيدا عن البيروقراطية المعتادة، مما يؤكد حرص ادارة المؤسسة والقائمين عليها وعلى رأسهم وزير الدولة لشؤون الاسكان ومدير عام المؤسسة ونوابه ورؤساء المهندسين وطواقم العمل بمختلف التخصصات على المساهمة الجادة في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من الأسر الكويتية وتقليص فترات الانتظار. وتوجه بالشكر لمن دعم هذه الفعالية ومن ساهم في نجاحها ولمن شارك بها من مكاتب هندسية ودور استشارية وشركات ومصانع محلية ومنظمين للندوات ومحاضرين، وجميع من تفاعل مع هذا الحدث من أهالي المنطقة أو بقية المواطنين.

من جانبه قال رئيس غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية م.ناصر المطيري إن الهدف من اقامة هذا المعرض تثقيف وتوعية وارشاد أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك والمواطنين بشكل عام بتطبيق اجراءات البناء السليمة وتفادي أخطاء البناء.

وأضاف المطيري أن المعرض تشارك فيه شركات متخصصة في مستلزمات البناء والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية التي تقدم خدماتها مباشرة لأهالي المنطقة والمواطنين، لافتا الى تزامنه مع صدور اذونات البناء من قبل «السكنية» وموعد انجاز البنية التحتية لمشروع غرب عبدالله المبارك السكني، وهو اول معرض يقام في موقع المشروع، مشيرا الى أن لجنة أهالي غرب عبدالله المبارك لها دور كبير في تنظيم المعرض وحشد الأهالي للمشاركة والحضور والاستفادة من الندوات المصاحبة للمعرض والدورات التدريبية والمحاضرات المقامة على هامش المعرض حيث تم تخصيص قاعة تتسع لاكثر من 700 شخص. بدوره، قال رئيس لجنة اهالي غرب عبدالله المبارك م. فهد السعيد ان المعرض ثمرة جهود مشتركة بين اتحاد المكاتب الاستشارية ولجنة اهالي غرب عبدالله المبارك، مشيرا الى ان الفكرة تعتبر الاولى من نوعها خاصة انه اقيم في موقع المشروع، مؤكدا ان المعرض سيتخلله العديد من البرامج الاستشارية والتوعوية التي تخص جميع مراحل البناء بدءا من المرحلة التعاقدية الى مرحلة التسليم النهائي.