برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أقيمت صباح أمس مراسم تسليم علم سلاح الدفاع الجوي، حيث كان في استقباله لحظة وصوله نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وآمر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن عادل الحافظ.

واستهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى آمر سلاح الدفاع الجوي كلمة رحب من خلالها براعي الحفل والحضور، متقدما بالشكر للخضر على دعمه واهتمامه بمنتسبي سلاح الدفاع الجوي.

وبعد ذلك بدأت المراسم بتفقد رئيس الاركان لطابور العرض، ثم قام بتسليم علم الوحدة لآمر السلاح الدفاع الجوي، وفي ختام الحفل قام طابور العرض بالمرور أمام المنصة الرئيسية.

والقى الفريق الركن محمد الخضر كلمة نقل خلالها تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وأثنى على ما شاهده في سلاح الدفاع الجوي من عمل دؤوب يبعث بالنفس الفخر والاعتزاز، وحث إخوانه وأبناءه منتسبي سلاح الدفاع الجوي على المواظبة والاستمرار والإخلاص والتفاني في العمل لمواصلة العطاء والتميز والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على أبناء هذا الوطن المعطاء تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

حضر الحفل أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش وضباط سلاح الدفاع الجوي.