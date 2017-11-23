تسلم رئيس المجلس الوطني في تنزانيا جوب ندوغاي امس رسالة خطية من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تتعلق بالرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

وذكرت السفارة الكويتية في دار السلام في بيان لـ «كونا» ان سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم سلم الى ندوغاي الرسالة التي تتضمن دعوته على رأس وفد برلماني من تنزانيا لزيارة الكويت.

وأوضح البيان ان هذه الدعوة تأتي في اطار سعي الغانم لتعزيز أواصر الصداقة البرلمانية بين الكويت وتنزانيا والدفع بها الى مستويات أرحب وتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين البرلمانيتين وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع ندوغاي في روسيا اخيرا على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وبين البيان ان اجتماع الناجم مع ندوغاي استعرض كذلك العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت وتنزانيا في شتى المجالات والتطلع الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف ان الاجتماع تناول أيضا التطلع الى «تعاون أكبر في مجالات الاستثمار خاصة في البنى التحتية حيث تشهد تنزانيا توجها كبيرا لبناء العديد من المشروعات الكبرى مثل خطوط السكك الحديدة والمطارات الدولية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد».

ونقل البيان عن رئيس المجلس الوطني اعرابه عن شكره للحكومة الكويتية على مواصلة تقديمها المساعدات لبلاده كما وجه في هذا السياق شكرا خاصا للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يمول عددا من المشروعات الرئيسية في تنزانيا منذ عام 1975.

واكد ندوغاي أن الخبرة الكبيرة للكويت وشركاتها العاملة في مجالي النفط والغاز ستكون انطلاقة قوية لتعاون مثمر نظرا للاكتشافات الحديثة للنفط والغاز في تنزانيا.

وذكر البيان ان الجانبين تبحثا كذلك مسألة انتقال الحكومة التنزانية وجميع وزارتها من العاصمة التجارية دار السلام الى العاصمة السياسية الجديدة دودوما والتي ستكتمل مع نهاية العام الحالي وانتقال البعثات الديبلوماسية في وقت لاحق الى دودوما حيث يوجد مقر البرلمان.

واعرب ندوغاي عن رغبته في توقيع المجلس الوطني التنزاني مذكرة تفاهم مع مجلس الأمة الكويتي «لتفعيل العلاقات المتميزة بين المؤسستين البرلمانيتين بما يعود بالمنفعة لصالح البلدين وشعبيهما الصديقين».