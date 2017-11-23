محمد راتب

بالتعاون مع ملتقى القدس الثقافي، تقيم جمعية الإصلاح الاجتماعي ملتقى القدس السنوي الرابع عشر الذي يضم العديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي كان المحرك الرئيسي لاحتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني بمساعدة غربية كبيرة معنوية ومادية.

أولى فعاليات الملتقى كانت ندوة حوارية ضمت أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. شفيق الغبرا وعضو هيئة علماء فلسطين مدير الندوة د. ابراهيم مهنا ورئيس هيئة أرض فلسطين د. سلمان أبو ستة والداعية الإسلامي الشيخ ناصر شمس الدين.

في مستهل الندوة ألقى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي يوسف علي عبد الرحيم كلمة ثمن فيها باسمه واسم أعضاء مجلس ادارة الجمعية هذا الملتقى الذي يأتي والقضية الفلسطينية ومقدساتنا في فلسطين أصبحت على مفترق طرق مع تسارع الأحداث العالمية المتزامنة مع ذكرى مئوية وعد بلفور المشؤوم الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، ومثل الالتزام الغربي بتمكين الصهاينة من احتلال القدس الشريف وأرض فلسطين.

بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة حيث أوضح المشاركون فيها أهمية المسجد الاقصى والقدس الشريف للعرب والمسلمين كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو الذي بارك الله حوله وإليه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج إلى السماء السابعة.

وتطرق المشاركون إلى وعد بلفور «المشؤوم» وتآمر محور الحلفاء في الحرب العالمية الأولى على العرب والمسلمين كونهم كانوا الطرف الضعيف والهزيل في ذلك الوقت إلى جانب وقوعهم تحت الحماية أو الانتداب الغربي آنذاك، فلم يستطع أحد تحريك ساكن أمام جبروت الغرب ودهاء ومكر الصهاينة.

ودان المتحدثون الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى من قبل الصهاينة ومحاولاتهم المستميتة لتغيير ملامحه ومحاولة حرقه وهدمه نظرا لما يمثله من قداسة في قلوب العرب والمسلمين، داعين جميع المنظمات العربية والإسلامية والعالمية لمواجهة هذه الاعتداءات الهمجية في ظل الصمت والتواطؤ الدولي، وإلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات صارمة لحماية الأقصى وتثبيت أهله المرابطين.

وقد أصدرت جمعية الإصلاح بيانا أكدت فيه ان قضية القدس هي قضية كل مسلم دون استثناء، مثمنة كل الجهود المبذولة بأي شكل من الأشكال وعلى المستوى الفردي أو الجماعي لنصرة قضية فلسطين العادلة وعلى رأسها الجهود الدائمة والفاعلة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دعما للقضية، ومنوهة بالموقف الشجاع والأصيل لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ضد الوفد الإسرائيلي في البرلمان الدولي والذي يعبر عن الموقف الكويتي الثابت والأصيل تجاه القضية الفلسطينية.

وتمتد فعاليات الملتقى لمدة ثلاثة أيام من 21 نوفمبر على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي في منطقة الروضة في الكويت.