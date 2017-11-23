دارين العلي

قالت مديرة إدارة المراقبة الفنية ومديرة إدارة الإحصاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء م. إقبال الطيار، ان تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الحكومي الذي بدأ من يوم أمس، سيدفع الجهات الحكومية إلى إعادة النظر في العقود الإيجارية للمواقع الحكومية التي كان يتم تأجيرها من قبل الدولة لبعض الشركات بمبالغ زهيدة نظرا لارتفاع التعرفة الجديدة حيث سيتم احتساب تعرفة الكهرباء 25 فلسا للكيلووات بدلا من فلسين اثنين، وكذلك 4 دنانير للألف غالون مياه بدلا من 800 فلس. كلام الطيار جاء على هامش الحملة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المواصلات يوم أمس لتوعية للمواطنين والمقيمين من مراجعي وموظفي مجمع برج التحرير حول طرق واليات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. مبينة أن الحملة تتضمن شرح الأساليب الواجب اتباعها من قبل تلك الجهات لترشيد وتقليل استهلاك الكهرباء في المباني التابعة لها، وحثها على تحويل مبانيها إلى مبان خضراء بتبديل الإضاءة الحرارية إلى إضاءة LED وتركيب سنسرات تقوم بإغلاق الكهرباء في المكاتب والغرف الخالية من الموظفين، لافتة إلى أنه يجري حاليا العمل على ذلك وفق خطط موضوعة سعيا إلى ترشيد الاستهلاك.

وأشارت الطيار إلى أن الحملة قامت بتوزيع عدد من البروشورات التوعوية التي ترشد المستهلك إلى طرق المحافظة على الطاقة الكهربائية والماء، والتعرف على كيفية دفع الفواتير إلكترونيا عن طريق الهواتف الذكية، والتنويه بأهمية استخدام التقنيات الحديثة لإضاءة «LED» وأنظمة التكييف بطريقة مرشدة خاصة خلال أوقات الذروة.

وكانت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي، قد قالت أن وزارتها على استعداد للتعاون مع مختلف وزارات وجهات الدولة لما فيه المصلحة العامة، مشيرة لتوفير جميع الإمكانيات لخدمة الحملة، لافتة الى ان وزارة المواصلات خصصت موقعا مميزا بصالة المراجعين في برج التحرير لمنظمي حملة ترشيد ووفرت جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام مهمتهم على اكمل وجه.