عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة والمعهد الديني إلى ضرورة تنقيح البيانات في سجل المعلم والطالب وحذف من لديه إنهاء خدمة او نقل الى جهات اخرى في سجل الطالب.

وقالت الوزارة في نشرة تم تعميمها على المناطق التعليمية وحصلت «الأنباء» على نسخة منها «ستقوم مراقبة المراحل التعليمية وإدارة التعليم الديني بإرسال كشوف بأسماء وبيانات الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لمدارسكم للعام الدراسي 2018/2017م، لذا يرجى الإيعاز الى المعلمين والمعلمات بضرورة مراجعة جميع بياناتهم، والتأكد من صحتها.