محمد راتب

نظمت جمعية مشرف التعاونية سباق الماراثون المفتوح للرجال والنساء في ممشى مشرف (ممشي الواحة) يوم الاثنين الماضي وذلك ضمن أنشطة لجنة العمل الاجتماعي بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العمل الاجتماعي وتطوير المنشآت عمر القناعي ولجنة التنظيم من قسم العلاقات العامة والإعلام وبمشاركة شخصيات ورياضيين وجهات مختصة لنجاح الماراثون ولتأمين السلامة العامة للمتسابقين.

وأعلن رئيس اللجنة الاجتماعية والمنظمة للماراثون عمر القناعي أن المشاركة كانت متاحة لجميع المساهمين من الرجال والنساء بمختلف الأعمار من سكان مشرف وغرب مشرف وكانت على 3 فئات للمتسابقين: الأولى من 15 إلى 29 سنة والثانية من 30 إلى 40 سنة والثالثة من41 سنة وما فوق وقدمت اللجنة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل فئة.

وقال: يهدف السباق إلى نشر ثقافة الرياضة بشكل عام والجري بشكل خاص لما لها من فوائد رياضية وصحية.

وانطلق السباق الساعة الثالثة والنصف عصرا من اول طريق ممشي الواحة المقابل لقطعة 5 عند نقطة التجمع لمسافة 2 كيلومتر، وكانت نقطة النهاية أمام لجنة حكام ولجنة تنظيم على امتداد السباق.