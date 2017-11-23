انتهت انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية التكميلية لمجلس الإدارة عن فوز بسام فهاد المطيري بالمركز الأول وحصوله على 559 صوتا، تلاه فهد حمود الحتيته 434 صوتا، ثم خالد حامد المطيري 399 صوتا، ورابعا محمد عبدالرحمن البيدان 396 صوتا.

وتم تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة ووزعت المناصب كلها بالتزكية، حيث ترأس مجلس الإدارة سعد محمد المطيري وبسام فهاد المطيري نائبا للرئيس وسعد محمد العويمري أمينا للصندوق وأحمد رفاع الخميلي أمينا للسر وخالد حامد المطيري رئيسا للجنة المشتريات وفهد حمود الحتيته رئيسا للجنة الإدارية والمالية. من جانبه، أشاد رئيس جمعية اشبيلية التعاونية سعد محمد المطيري بمساهمي وأهالي منطقة اشبيلية لحضورهم الكثيف للانتخابات وإخراج من يمثلهم، واعدا إياهم بتقديم كل ما من شأنه تطوير وتقديم كل الخدمات التي تحتاج اليها المنطقة.

كما تقدم بالشكر الجزيل بسام فهاد المطيري نائب الرئيس لأهالي المنطقة على ثقتهم وحصوله على 559 صوتا، معتبرا هذا الرقم وساما على صدره، واعدا أهالي منطقة اشبيلية بإكمال كل الخطط المستقبلية التي من شأنها رفع مستوى الجمعية في مصاف الجمعيات الكبرى.