حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

قال وزير الصحة د.جمال الحربي ان تدشين برنامج التراخيص الصحية الإلكتروني بإدارة التراخيص الصحية يعتبر بداية لنقلة نوعية بإنجاز إجراءات التراخيص الصحية وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للقطاع الطبي الأهلي ودعم القطاع الصحي الخاص.

واضاف الحربي خلال كلمته في الاحتفال بتدشين البرنامج صباح امس اننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الصحة الإلكترونية واستكمالا لما تم إنجازه حتى الآن. ويتضمن برنامج نظم المعلومات الالكتروني التراخيص الصحية وتسجيل التراخيص الجديدة وتجديد التراخيص. كما تقدم طلبات النقل من مكان لآخر بالقطاع الخاص كما يتم التعامل مع طلبات الترقية وطلبات وقف التراخيص.

وعبر الحربي عن شكره للعاملين على هذا المشروع وعلى رأسهم مدير إدارة نظم المعلومات والعاملون بالادارة لما يقومون به من جهود مخلصة للعمل على تطوير وتسهيل الإجراءات من خلال تطبيق أحدث التقنيات بنظم المعلومات والمضي قدما للأمام في مجال نظم المعلومات والصحة الالكترونية، متمنيا أن يحظى برنامج التراخيص الصحية الالكتروني برضا المستفيدين منه ويحقق الأهداف المرجوة من حيث سهولة تقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد للعاملين بإدارة التراخيص الصحية وللزملاء العاملين بالقطاع الصحي الخاص.