عرفات: استثمارات كويتية جديدة في البنية الأساسية لقطاع النقل

القاهرة ـ ناهد إمام

اكد سفيرنا في مصر السفير صالح الذويخ، أن الثقافة أقصر الطرق واسرعها للتواصل الاقتصادي.

وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الأمسية الثقافية الكويتية المصرية التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية، أن الامسية تأتي تفعيلا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجال الفنون والآداب والثقافة. وقال الذويخ في كلمته خلال الأمسية إن العلاقات الوثيقة والبناءة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تتنوع مساراتها شاملة كافة أوجه التعاون والمجالات السياسيــة والاقتصاديـة والتجاريــة والتنمويــــة والثقافيـــة والإنسانيـــة لتعكس حجم الثراء الواسع لهذه العلاقات والتي تمتد جذورها إلى عقود طويلة تعكس العطاء المتبادل على المستويين الرسمي والشعبي ووصلت إلى امتزاج دمائهم ومشاعرهم في ملاحم وطنية وقومية.

واضاف: قبل انطلاق فقرات الامسية لا يفوتني التطرق إلى تطوير العلاقات الثقافية والفنية والإعلامية بين البلدين الشقيقتين لقناعة تامة أن الثقافة والآداب والفنون من أهم الاعمدة التي تستند اليها العلاقات بين البلدين.

من جانبه كشف وزير النقل هشام عرفات لـ «الأنباء» أن هناك دراسات قائمة حاليا تمهيدا للإعلان قريبا عن مشروع جديد في البنية الأساسية في قطاع النقل باستثمارات كويتية.

واشار الى مساهمة الكويت حاليا في تمويل مشروع كهربة اشارات بنها ـ الزقازيق على مساحة 212 كيلو ويتضمن استحداث نظام إشارات على مستوى الأمان في العالم لحل مشاكل الأمان

وايضا حل مشاكل المزلقانات 84 مزلقانا مع تطوير الإشارات نعمل ميكنة كاملة والكترونيات كاملة ترتبط بالاشارات

واشار عرفات إلى ان الصندوق الكويتي للتنمية والعربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يلعبان دورا هاما في تمويل تلك المشروعات.

و قال ان الامسية الثقافية الكويتية المصرية تترجم القوة الناعمة الثقافية الجميلة والمزج بين التراث المصري مع مفتاح الموسيقى الكويتية ومواكبة الحضور الناس يترجم مدى الحب والتواصل.