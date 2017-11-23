قال سكرتير عام الاتحاد العام للعمال محمد العرادة ان وفدا من المركز الأميركي للتضامن العمالي الدولي قام بزيارة للاتحاد العام لعمال الكويت خلال الفترة من 17 الى 20 الجاري، وضم الوفد نادر تادرس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعبلة مسروجة منسقة الانشطة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعقد الوفد جلسة عمل مع قيادة الاتحاد العام لعمال الكويت في مقر الاتحاد في ميدان حولي، حضرها رئيس الاتحاد العام محمد جمعان الحضينة والسكرتير العام محمد العرادة وعدد من اعضاء المجلس التنفيذي والنقابيين، وناقش الطرفان خلال الجلسة برنامج العمل المشترك المستمر منذ سنوات عديدة بينهما، وكيفية تطوير هذا البرنامج بما يعزز دور الاتحاد العام لعمال الكويت في تمثيل المصالح الوطنية للكويت، وتحقيق مطالب الطبقة العاملة الكويتية، ويصون وحدة حركتها النقابية.

وتطرق الحوار الى سبل الدعم التي يمكن ان يقدمها مركز التضامن من اجل حماية حقوق العمالة الوافدة العاملة في الكويت، لاسيما من خلال البرامج والمنشورات التوعوية حول حقوق وواجبات هذه العمالة في القوانين والتشريعات العمالية الكويتية، واتفق الطرفان على وضع خطة استراتيجية لهذا الغرض، يكون من اهم محاورها الحريات النقابية وحقوق العمالة المهاجرة ودور المرأة العاملة، ويتم تقييمها سنويا من خلال اللقاءات والمشاورات لوضع التعديلات اللازمة عليها بما يتلاءم مع التطورات الجارية على الساحة النقابية والعمالية.

واجتمع الوفد خلال زيارته مع مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام بحضور رئيس المكتب عبدالرحمن الغانم، وتمت مناقشة برنامج الانشطة والفعاليات المشتركة بين الطرفين، وجرى تقييم عملية توزيع الكتيب الذي اصدره الاتحاد العام بالتعاون مع مركز التضامن الأميركي، وهو دليل ارشادي للعمالة الوافدة في الكويت بعنوان «حقوقك في العمل»، والذي صدر بأربع لغات اساسية تتحدثها الجاليات المختلفة من العمالة الوافدة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منه، كما ناقش الطرفان الانشطة المشتركة التي يمكن ان يقوما بها استكمالا لهذا المشروع وتطويرا له.

كذلك التقى الوفد لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام، وحضر اللقاء نائبة الرئيسة لطيفة الكندري والمقررة زينب العنزي وعدد من عضوات اللجنة، وتم استعراض الانشطة وبرنامج العمل المشترك في سبيل تعزيز دور المرأة في الحياة الاجتماعية في الكويت بصورة عامة، ودور المرأة العاملة في التنظيم النقابي على وجه الخصوص.