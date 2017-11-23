بحضور رئيس منظمة رواد الأعمال العالمية براين براولت وأعضاء مجلس إدارة لوياك أقام فرع المنظمة في الكويت احتفاله السنوي WOW Event وذلك في مقر لوياك في المدرسة القبلية.

وألقت رئيس مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف كلمة رحبت خلالها بالحضور وأكدت أن ما تقوم به المؤسسة ليس ترفا بل حاجة ضرورية ومستحقة اليوم أكثر من أي يوم مضى كي نحافظ على بقائنا كشعوب وأمم، نحن نبني إنسانا من أجل بقاء الوطن، فالأوطان تبدأ وتنتهي بالإنسان وهذا هو نهج لوياك القائم على المحبة والسلام والاحتفاء بالآخر وليس قبوله فحسب.

كما أشارت الى أن المؤسسة تحترم عقول الشباب وتسعى لإطلاق إبداعاتهم وتمكينهم من مستقبلهم وأحلامهم وتعزز إنسانيتهم والتزامهم بخدمة مجتمعهم.

وأعلنت أن لوياك ستحتفل قريبا بذكرى مرور 15 عاما على تأسيسها، فالأسرة الصغيرة أصبحت الآن أكبر حجما، وأصبحت لا تقتصر فقط على الكويت بل امتدت لتشمل الأردن ولبنان واليمن.

كذلك تضمن الاحتفال عرض مسرحية «حصة وبدر» المأخوذة عن «روميو وجولييت»، وهو عمل يحمل في طياته الكثير من الإسقاطات الاجتماعية والسياسية التي تسلط الضوء على واقع المنطقة العربية وما يحصل فيها من أزمات.

أعقب ذلك عرض فيلم يوثق إنجازات لوياك، وإفادات للطلبة والشباب وكيف تأثرت حياتهم ومستقبلهم المهني بتجربتهم في المؤسسة وانعكاس ما تعلموه على مجتمعهم.

تلاه عرض لمشاريع طلبة برنامج «كن» لريادة الأعمال المتميزة في لوياك، حيث يقدم البرنامج حلولا اجتماعية تحقق التنمية المستدامة ضمن خطة مدروسة وفق معايير الجودة كما وضعتها كلية بابسون الأميركية لريادة الأعمال.

من جانبها أعربت نوف المطوع رئيس منظمة رواد الأعمال فرع الكويت، عن سعادتها لاستضافة لوياك الكريمة لهذا الحدث وأوضحت أن أهداف المنظمة تتماشى مع أهداف لوياك كمؤسسة كويتية رائدة في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت المطوع إلى أن زيارة رئيس منظمة رواد الأعمال العالمية براين براولت تأتي في إطار جولته على جميع فروع المنظمة على مستوى العالم حيث بدأها من الكويت للوقوف على إنجازات المنظمة وآليات التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في مجال ريادة الأعمال مما يساهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.