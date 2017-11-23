اختتمت الإدارة العامة للخبراء دورة التدريب الميداني التخصصية الخاصة بـ «البرنامج الإنشائي التدريبي» والتي عقدتها بالتعاون مع جامعة الكويت على فترات متتالية.

وقد تضمنت الدورة التدريبية برنامجا تخصصيا نفذ على ثلاث مراحل شملت تخصصات الهندسة المدنية بمشاركة 10 خبراء وعقدت خلال الفترة من 5 الى 7 الجاري، إلى جانب الهندسة الميكانيكية بمشاركة 10 خبراء وعقدت خلال الفترة من 12 الى 14 الجاري، بالإضافة إلى الهندسة الكهربائية بمشاركة 10 خبراء وعقدت خلال الفترة من 19 الى 21 الجاري.

وتناول البرنامج التدريبي لتخصص الهندسة الكهربائية والكمبيوتر والتي عقدت خلال الفترة من 19 الى 21 الجاري، شرحا للبنية التحتية لأعمال الكهرباء بشقيها الجهد العالي والجهد المنخفض من خلال شرح لمحطات تغذية التيار والتقنيات المتبعة لتوصيل التيار إلى مختلف الكليات.

كما تضمن التدريب التطرق إلى تقنية المباني الذكية والمباني الصديقة للبيئة (المباني الخضراء) وما تم تطبيقه فعليا في مشروع جامعة صباح السالم في منطقة الشدادية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الأعمال الخاصة بأعمال الكهرباء والكمبيوتر، بالإضافة إلى زيارة مقر كليتي الآداب والتربية.

وقد شارك في برنامج التدريب الميداني لتخصص الهندسة الكهربائية والكمبيوتر 10 خبراء هندسيين من مستويات خبرة مختلفة من قسم قضايا الكهرباء والكمبيوتر لمحافظة العاصمة.