أسامة أبو السعود

دشن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.وليد الشعيب حملة «صفا واحدا خلف أميرنا» و«الكويت أمانة لنحافظ عليها» التي تنظمها إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويشارك فيها مائة مركز من مراكز دور القرآن الكريم ومراكز الأترجة للرجال والنساء من 26 إلى 28 الجاري.

وأشار د.الشعيب إلى أن هذه الحملة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الحفاظ على الكويت وحماية وحدتها الوطنية وتحصينها من كل عوامل الشقاق والخلاف والانقسام ليقف الجميع صفا واحدا تحت قيادة سموه الحكيمة، في خضم الأحداث التي تعصف بالمنطقة.

وأفاد مدير إدارة الدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي بأن هذه الحملة ستصاحبها فعاليات عديدة وأنشطة وبرامج متنوعة، كما أن الحملة ستؤكد على عدد من المعاني والمبادئ التي تصون الوحدة وتحمي المجتمع من عوامل التفرق والاختلاف.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تأكيد على التحذير من الفرقة ومحاربة الشائعات والترويج لها، وتوضح موقف المواطن الصالح أيام الفتن والشرور إضافة إلى موضوعات أخرى تصب في هذا الاتجاه.