حرصا على تشجيع العلم والتعلم بين موظفي ديوان المحاسبة وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي والرقابي في الديوان، أقام ديوان المحاسبة الندوة الثانية الخاصة بالفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة البحوث السابعة عشرة لعام 2016 في مقر الديوان، بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، ووكيل الديوان إسماعيل الغانم، والوكلاء المساعدين ومجموعة من إشرافيي وموظفي الديوان.

وحاضرت في الندوة كل من مدقق أول بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة دينا الصقعبي، ومدقق بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية أمل العجمي، وذلك لمناقشة بحثهما الحائز المركز الأول عن «التدريب الميداني وأثره في رفع كفاءة مدققي الأجهزة العليا للرقابة المالية».

وقالت الصقعبي خلال الندوة ان البحث يستمد أهميته من التغييرات المستمرة والمتلاحقة التي تطرأ على بيئة التدقيق، وضرورة مواكبة المدقق لهذه التغييرات للقيام بأعماله ومهامه على أكمل وجه عن طريق التدريب، مما يجعل التدريب الميداني ضرورة ملحة وأساسية.

وأضافت أن البحث يستعرض آلية الديوان المتبعة بشأن التدريب الميداني الواردة وفقا لمنتج استراتيجية الديوان المحاسبة (2011-2015) رقم (2012/3) بشأن آلية تطبيق التدريب الميداني بالديوان، وضرورة تفعيل نظام العمل ومتابعة تنفيذه.

وأفادت الصقعبي بأن البحث يتناول مفهوم التدريب الميداني والذي يتلخص في مجموعة من الجهود المنظمة والمستمرة التي تعد وتقدم من قبل أشخاص وجهات مؤهلة، وتتضمن معلومات ومهارات وخبرات يتم تزويدها للفرد المتدرب، لزيادة معدلات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية في المؤسسة وخلق بيئة عمل مهنية، بهدف تحسين القدرات المهنية للمتدرب، ومساعدته على تحقيق ذاته ورفع روحه المعنوية وتقويته لمواجهة تحديات العمل.

من جهة أخرى، أوضحت العجمي أن البحث يتطرق إلى مدى اهتمام الإدارة والمدققين بالتدريب الميداني، وأهمية غرس وتعزيز ثقة الجمهور في جودة عمل الجهاز الرقابي ومخرجاته، وأهمية توعية المدقق بواجباته وحقوقه وفهم الإجراءات والسياسات المتبعة في بيئة التدقيق، بالإضافة إلى إعداد مدققين مؤهلين يمكن الاعتماد عليهم في تفويض السلطة والإنابة في المناصب العليا، وتحقيق أهداف الجهاز الرقابي المهنية بالشكل الأمثل.

وأشارت إلى أن البحث يلقي الضوء على عدة محاور مثل مدى تلبية التدريب لاحتياجات الديوان والمتدربين، ونقاط الضعف للتدريب ومعوقاته، ووسائل وطرق التدريب الميداني ومن ضمنها الوسيلة المثلى للتدريب وهي النزول إلى بيئة العمل الحقيقية وممارسة المهام مع المدرب خطوة بخطوة.

واستعرضت العجمي أهم توصيات البحث ومنها: اشتمال التدريب لكل قطاعات الديوان كونه منظومة متكاملة، والحرص على تدريب المدققين بشكل متواصل ووضع خطط مدروسة للتدريب، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التدريب الميداني وأهدافه، والاهتمام بأسلوب التدريب العملي تحت الإشراف والتوجيه المعتمد بالديوان والتركيز على الجانب العملي فيه دون النظري.

وقدم كل من كبير المهندسين جاسم الخليفي، ومهندس مشارك عبدالله العنزي من إدارة الدعم الفني بحثا عن «عجز الميزانية العامة للدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وكيفية معالجتها»، حيث أشارا إلى ان البحث يناقش مشكلة عجز الموازنة الناتجة عن الخلل في التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وأن فكرة التوجه لحلها عن طريق التحول من الأساس النقدي إلى نظام الاستحقاق تمهيدا لتطبيق ميزانية البرامج والأداء في الميزانية العامة للدولة قد تساهم في حل مشكلة العجز، الا أن الحل الأكبر لعدم تنامي مشكلة العجز يأتي من حل ومعالجة الاختلالات الرئيسية والقائمة حاليا في المنظومة الاقتصادية للدولة والتي قد تم بيانها في تقارير دراسة البنك الدولي في يونيو 2016. وتطرق الخليفي إلى محور الدولة الريعية، ووضع القطاع الخاص في مثل هذا المنظومة الريعية، وأهمية الانتقال من الاقتصاد الريعي الذي يقوده القطاع الحكومي إلى الاقتصاد الذي يقوده القطاعان الحكومي والخاص عن طريق خلق بيئة مؤسسية سليمة وواعدة تسمح بتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يسمح بتشجيع المشاركة، ووضع التشريعات والقوانين المناسبة والمحفزة لها.

واستعرض أبرز العناصر الرئيسية والمؤثرة في مشكلة عجز الموازنة للدولة، كما أشار البحث إلى مجموعة من التحديات وحلولها ومن هذه التحديات: الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وعدم وجود مصادر دخل أخرى رئيسية غير نفطية في الموازنة، وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي بالدولة، إضافة إلى عدم الاستثمار الفعال في الطاقات البشرية.

من جانبه، قال العنزي إن مشكلة العجز ظهرت بشكل رئيسي عند انخفاض أسعار النفط وازدياد المصروفات العامة المطلوبة من الدولة، مع عدم تطوير المنظومة الاقتصادية للدولة، وعليه تكمن أهمية هذا البحث إلى معالجة الوضع الاقتصادي المحلي والراهن من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على عوامل الإنتاج النفطي إلى اقتصاد يعتمد على عوامل الكفاءة والفعالية في الإنتاج.

وأضاف أن البحث يهدف إلى تقييم المنظومة الاقتصادية الحالية للاقتصاد المحلي، ومحاولة معرفة أوجه القصور فيها، وتوضيح أن أي تطوير في المنظومة الحالية قد يتكفل بمعالجة مشكلة العجز، إضافة إلى الهدف بالتعريف عن دور وزارة المالية في معالجة العجز، ودور ديوان المحاسبة في مراقبة ومتابعة حل مشكلة العجز.

وتم اختتام البحث بعرض بعض التوصيات المقترحة لحل مشكلة عجز الموازنة مثل: الاستثمار المستمر والمستدام بالطاقات البشرية، وتشجيع الاستثمارات الداخلية الصغيرة منها والمتوسطة، وتفعيل المشاركة الربحية فيما بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير خدمات البنية التحتية والطرق والموانئ والمطارات، إضافة إلى مراجعة القطاع الحكومي لأولويات الإنفاق العام وأسلوب تخصيص الموارد وربطه بتحقيق الأهداف والبرامج وتوفير معايير واضحة للقياس خاصة بمتابعة مستويات الأداء.