مريم بندق

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، أنه سيتم إبعاد الوافدين المخالفين أكثر من مرتين لعدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وقال العميد الحشاش في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن إبعاد الوافدين المرتكبين هاتين المخالفتين ضم إضافتهما إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسيمة بعد مرتين متتاليتين أيضا وهي: عرقلة حركة السير، كسر الإشارة، الرعونة، السرعة فوق المعدل، القيادة باستهتار، والتعرج.

وأضاف العميد الحشاش أن هذه الإجراءات تأتي ضمـن مشــروع مــتكـامل لاتـخاذ الإجراءات أيضا تجاه مرتكبي المخالفــات الجسـيمة غيـر المباشرة.

وأوضح أنه سيتم استدعاء مرتكبي هذه المخالفات الجسيمة غير المباشرة من المواطنين والمقيمين في حالة شراء سيارة جديدة وعدم وجود حاجة للمراجعة شخصيا لإدارات المرور لمدة 3 سنوات، موضحا أن وزارة الداخلية ستطبق الإجراءات حال استدعاء المخالفين ولن تنتظر لحين موعد مراجعتهم لتجديد رخصة السيارة.