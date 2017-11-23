وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي، مساء أمس الأربعاء، برئاسة المهندس محمد بوشهري، على تخصيص مسار خط أنابيب لخدمة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس، إن مشروع استيراد الغاز الطبيعي جاء بطلب من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

وأوضح الصقعبي أن اللجنة مستمرة في عرض جميع المعاملات التي ترد إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي وبشكل فوري حسب تسلسل المعاملات الواردة إلى اللجنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في التاسع من أكتوبر الماضي نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض اعضاء المجلس استقالاتهم.