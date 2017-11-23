غادر ملك الأردن، عبد الله الثاني، العاصمة عمان، اليوم الخميس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل يعقد خلالها اجتماعات مع عدد من أركان الإدارة الأميركية، ورؤساء وأعضاء لجان الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.

ومن المقرر أن يعقد الملك عبدالله خلال زيارته (غير محددة المدة) لقاءات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

ويلتقي في واشنطن، قيادات مجلس الشيوخ، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات، إضافة إلى اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، ولجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في المجلس.

يُشار أن ملك الأردن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لقاء هو الثالث له منذ تنصيب ترامب زعيمًا للبيت الأبيض في 20 ينايرالماضي.