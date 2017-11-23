الحميضي: ماضون باجراءات تسجيل الشركة لتكون رسمية وتعمل بالسوق الكويتية ومن ثم العالمية

فازت شركة (أقرفاج) بجائزة (أفضل شركة طلابية لعام 2017 للمدارس الثانوية) في الدورة 11 لمسابقة (إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال) التي تنظمها منظمة (إنجاز العرب) وهي عضو في مؤسسة (جونير اتشيفمنت العالمية).

وأهدى نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات لشركة (أقرفاج)، الطالب صالح الحميضي، اليوم الخميس، الفوز لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وللشعب الكويتي الكريم.

وقال الحميضي أن (أقرفاج) شركة شبابية كويتية تعتمد على اعادة تدوير (بقايا الأطعمة) وتحويلها الى أسمدة عضوية.

وأضاف أن "مشاركة (أقرفاج) في مسابقة (انجاز العرب للشباب رائدي الأعمال) جاءت بعد حصولها على المركز الأول في مسابقة (انجاز الكويت) من خلال مشروع تدوير مخلفات الطعام لانتاج الاسمدة وتنافست بذلك مع 12 شركة طلابية أخرى".

وأكد الحميضي أن المنافسة بين الشركات العربية كانت "قوية" نظرا للمشاركة الكبيرة والمتميزة للطلاب والطالبات من 10 دول عربية هي الكويت والجزائر والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وتونس مشيرا الى ان المتسابقين قدموا أفكارا ومشاريع مبتكرة.

وبين أن المسابقة تمر بمجموعة من المراحل منها تقديم الشركة الى لجنة التحكيم لبيان نوع الاستثمار في الشركة وكيفية التسويق وبيع المنتج فضلا عن عرض التقرير السنوي للشركة يحتوي على ملخص عمل جميع الادارات بها.

وذكر الحميضي أن الطلبة المشاركين بالمشروع واجهوا بعض المعوقات والتحديات أمام فكرة انشاء شركة (أقرفاج) "لكنهم واجهوها وتغلبوا عليها".

واشاد في هذا الاطار بالدعم الذي تلقوه من عدد من المؤسسات والجهات الكويتية وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة.

وأكد أن الطلبة ماضون في اجراءات تسجيل الشركة لتكون رسمية تعمل بالسوق الكويتية معربا عن أمله في أن تنطلق بعدها الى العالمية.

ويضم الفريق الكويتي الفائز بالاضافة الى صالح الحميضي كلا من عبدالوهاب بودي وعبدالعزيز البابطين وعبدالوهاب البابطين وعمر اسحاق واسامة المطيري وبدر القاضي وابراهيم الرشود.

يذكر ان مسابقة (انجاز العرب للشباب رائدي الاعمال) اقيمت تحت رعاية وزارة التربية والتعليم المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأطلقت المسابقة في عام 2007 بهدف تعزيز مهارات الشباب العربي في مجال ريادة الأعمال وخلق فرص عمل في السوق وتحفيز الاقتصاد.

ويتنافس طلبة المدارس والجامعات على فئات الجوائز التالية (أفضل شركة طلابية على مستوى الجامعات) و(أفضل شركة طلابية للمدارس الثانوية) و(أفضل منتج مبتكر للجامعات) و(أفضل منتج مبتكر للمدارس الثانوية) و(أفضل شركة طلابية ذات أثر اجتماعي للجامعات).

ويتنافس الطلاب ايضا على (أفضل شركة طلابية ذات أثر اجتماعي للمدارس الثانوية) و(جائزة فيديكس أكسس 2017) و(جائزة رعاية العملاء بدعم مؤسسة سيتي) بالاضافة الى جائزة (ام بي سي الأمل لأفضل اعلان تلفزيوني لعام 2017).