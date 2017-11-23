توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية، ضرار العلي، تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا وبارد نسبيا فى أول الليل بينما يكون مائلا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وقال العلي إن الطقس نهار اليوم الخميس غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة خصوصا على المناطق الجنوبية.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 22 و 24 درجة مئوية نهارا، وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 10 و 13 درجة مئوية ليلاً .

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مشمسا معظم الوقت ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و 25 درجة مئوية ،والطقس ليلا يكون بارد نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و 13 درجة مئوية.

وقال إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مشمسا معظم الوقت، وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و 24 درجة مئوية، أما ليلا فذكر أنه يكون باردا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و 15 درجة مئوية .